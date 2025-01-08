Pendik’te uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik ilçesinde şüpheli bir şahsın narkotik madde satışı yaptığını, sattığı narkotik maddeleri ise bir ikamet adresinde sakladığını belirledi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik inceleme başlatan ekipler, yürütülen saha çalışmaları ve istihbari bilgiler ışığında şüpheli şahsın uyuşturucuları sakladığı adresi tespit etti. 5 Ocak 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Ş.S., E.D., G.K.D., B.E. ve B.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 255 gram marihuana, 3 gram kokain, 826 adet ecstasy, 14 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 9 adet fişek, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.



Konuyla ilgili yakalanan, 7 Ocak 2024 tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan E.D., G.K.D., B.E. ve B.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ş.S. isimli şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.