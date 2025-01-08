KFC ve Pizza Hut şubeleri kapanıyor mu? Şok fesih kararı

Türkiye genelinde KFC ve Pizza Hut şubelerinin geçici olarak kapanabileceği öğrenildi (A Haber arşiv)

"SATIŞLAR ORTALAMANIN ALTINDA"

Açıklamada, Türkiye restoranlarındaki satışların her marka için restoran başına küresel ortalama satışların önemli ölçüde altında olduğu aktarıldı. Bu nedenle mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif hakkı kaybının Yum!'un işletme kârına önemli bir etkisi olmayacağı ifade edildi.

RESTORANLAR KAPANABİLİR

Yum! Brands yetkilileri, fesih kararı nedeniyle Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının geçici olarak kapanmasının beklendiğini açıkladı. Restoranların yeniden açılabilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilirken, yasal işlemlerin de başlatıldığı ifade edildi.