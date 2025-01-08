İzmir’i deniz marulu sardı: Tüm zamanların en kötüsü





"BİR ŞEY YAPILMAZSA BALIK ÖLÜMLERİNİ GÖREBİLİRİZ"



Sıcaklığın her zaman için çok güzel bir avantaj olduğuna dikkat çeken Yaşar, ancak bu durumun denizlerde ciddi bir fitoplankton patlamasına neden olabileceğini de ifade etti. Sözlerini sürdüren Yaşar, şöyle konuştu:



"İlk etapta bu güzeldir. Ama çok aşırı nütrient olduğu için sıcaklıkla beraber müthiş bir patlama olur ve binlerce balık ölür. Bunlar aşırı besinden ölüyor. Eğer bir şey yapılmazsa bu yaz da balık ölümlerini görebiliriz."

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