Radar cezası yedi mahkeme iptal etti! Araç sahipleri dikkat

Trafik cezasının iptali için 15 günlük yasal itiraz süresine dikkat çekildi (AA)

"15 GÜNLÜK YASAL SÜRE İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Şen'in avukatı Mehmet Harun Elçi, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, "Hız ölçümleri ve hız ihlalinin yapılıp, yapılmadığı ülkemizde radar ve lazer tabanlı ölçüm sistemleriyle gerçekleştirilmekte. Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi bu cihazlarda da zaman zaman hata payı olabilmekte. Dolayısıyla müvekkil 110 kilometre hız sınırının olduğu yerde, yüzde 10 tolerans diye tabir edilen hız koridorunda aracını sevk ve idare etmiş. Ancak 121 kilometrenin üzerine çıkmamış olmasına karşın 123 kilometre hız yaptığı gerekçesiyle yani 2 kilometre hız aşımı yaptığı gerekçesiyle idari ceza tanzim edilmiş. Yapmış olduğumuz müracaatta bu cihazların da hata payının olabileceği 2 kilometreye kadar hata çıkabildiğini belirttik. Müracaat mahkeme tarafından kabul edildi. Müvekkilim tarafından yatırılan idari para cezasının iadesine karar verildi. Bu anlamda, hız ihlali yapmadığı düşüncesinde olan vatandaşlarımız, 15 günlük yasal süre içerisinde yetkili Suç Ceza Mahkemeleri'ne müracaatta bulunarak, itiraz edebilirler." dedi.