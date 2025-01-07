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Kayseri'de husumetli tartışmasında kanlı son! 2 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 23:59
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Kayseri’de husumetli tartışmasında kanlı son! 2 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi otelde buluştuğu husumetlisi ile tartışma yaşayınca olan oldu. Kavgaya dönen tartışmada şahıs husumetlisini silahla vurdu ardından da aynı silah ile yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi otelde buluştuğu husumetlisini silahla vurup öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Kocasinab Bulvarı üzerinde bulunan Nüzhet Otel'de meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu iddia edilen Mustafa K. ile Akif Mahmut Ö. otelde buluştu.

ÖNCE VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mustafa K., yanında bulunan silah ile önce Akif Mahmut Ö.'ye ateş açtı, ardından da silah ile kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Mustafa K.'nın ve Akif Mahmut Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği otelde inceleme yaptı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri’de husumetli tartışmasında kanlı son! 2 ölü Kayseri’de husumetli tartışmasında kanlı son! 2 ölü Kayseri’de husumetli tartışmasında kanlı son! 2 ölü
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