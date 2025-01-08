Bitlis'te soğuk hava manzarası hayran bıraktı
Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kentteki kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgedeki ağaçlar ve bitkilerde soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.