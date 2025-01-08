08 Ocak 2025, Çarşamba
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Bitlis'te soğuk hava manzarası hayran bıraktı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 15:48
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Bitlis’te soğuk hava manzarası hayran bıraktı

Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentteki kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgedeki ağaçlar ve bitkilerde soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.

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Bitlis’te soğuk hava manzarası hayran bıraktı Bitlis’te soğuk hava manzarası hayran bıraktı Bitlis’te soğuk hava manzarası hayran bıraktı
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