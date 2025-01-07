Isparta’da korkunç olay! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdi

Isparta-Eğirdir karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, saniyeler içinde alevlere teslim oldu. Aracında sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Köy Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Öztürk idaresindeki 32 AEK 777 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda alev aldı.

SÜRÜCÜ KORKUNÇ ŞEKİLDE CAN VERDİ!

Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Öztürk aracında sıkışarak çıkamadan yanarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.