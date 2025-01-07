Hakkari'de "kadın zorla kaçırıldı" iddiası! Valilikten yalanlama

Hakkari Valiliğinden, "bir kadının silah zoruyla kaçırıldığı" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, ekiplerce durdurulan araçta bulunan söz konusu kadının zorla kaçırılmadığını, kendi rızasıyla araca bindiğini beyan ettiği bildirildi.

KYK YURDUNDAN ZORLA KAÇIRILDI İDDİASI

Valilikten yapılan açıklamada, Merzan Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız öğrenci yurdunun arkasında bir kadının 2 kişi tarafından silah zoruyla gri renkli araca bindirildiği yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

VALİLİKTEN YALANLAMA

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin olay yerine intikal ettiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli araç kısa sürede tespit edilerek Katramaz Köprüsü'nde durdurulmuştur. Olay yerinde yapılan görüşmede, aracın arka yolcu kısmında bulunan kadın, zorla kaçırılmadığını ve araca kendi rızasıyla bindiğini beyan etmiştir. İl Emniyet Müdürlüğüne verdiği ifadede ise darp, cebir, tehdit veya hakarete maruz kalmadığını ve herhangi bir şikayeti bulunmadığını belirtmiştir. Araç sürücüsü 112 ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, kadın şahıs taburcu edilip adli rapor düzenlenmiştir. Savcılık talimatıyla gerekli tutanaklar tanzim edilerek şahıslar serbest bırakılmıştır."