07 Ocak 2025, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Bitlis'te sis engeli

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Bitlis'te sis engeli

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 10:01
ABONE OL
Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Bitlis’te sis engeli

Bitlis'te etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ortaya çıkan manzara, dronla havadan görüntülendi.

Kentte, kar yağışı sonrası, bugün, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sisli havada kent dronla görüntülendi. Yetkililer, hava sıcaklığının düştüğü kentte, vatandaşların mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları uyarısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Bitlis’te sis engeli Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Bitlis’te sis engeli Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Bitlis’te sis engeli
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör