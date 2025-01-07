Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Bitlis’te sis engeli

Kentte, kar yağışı sonrası, bugün, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sisli havada kent dronla görüntülendi. Yetkililer, hava sıcaklığının düştüğü kentte, vatandaşların mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları uyarısında bulundu.

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