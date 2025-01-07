Beyoğlu’nda dehşet anları! Boğazına bıçak dayadı! Özel harekattan hayat kurtaran müdahale

Olay, Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahan B. yaklaşık 1 ay önce babasıyla semtteki bir eve taşındı. Ancak Şahan B.'nin babası iddiaya göre oğlunu o evde bırakıp, ikinci eşiyle başka bir evde yaşamaya başladı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Şahan B., babasına kendisiyle yaşamasını istediğini söyledi. Babasının oğlunun isteğini reddetmesi üzerine Şahan B., yaşadığı evde önce bıçakla kendisine zarar verdi; sonra da boğazına bıçak dayararak cama çıktı.