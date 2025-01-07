Beyoğlu'nda dehşet anları! Boğazına bıçak dayadı! Özel harekattan hayat kurtaran müdahale
Beyoğlu'nda kendisini yalnız bırakıp ikinci eşiyle başka bir evde yaşayan babasıyla tartışan Şahan B., evinde boğazına bıçak dayadı. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca Özel Harekat polisleri operasyon düzenledi. Şahan B., operasyon sonrası Beyoğlu Mobil Park polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nefes kesen operasyon kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahan B. yaklaşık 1 ay önce babasıyla semtteki bir eve taşındı. Ancak Şahan B.'nin babası iddiaya göre oğlunu o evde bırakıp, ikinci eşiyle başka bir evde yaşamaya başladı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Şahan B., babasına kendisiyle yaşamasını istediğini söyledi. Babasının oğlunun isteğini reddetmesi üzerine Şahan B., yaşadığı evde önce bıçakla kendisine zarar verdi; sonra da boğazına bıçak dayararak cama çıktı.
ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN OPERASYON
Uzun süre boğazına dayadığı bıçakla camdan bağıran Şahan B.'yi gören çevre sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri binaya girerek Şahan B'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.İtfaiye ekibi ise hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi.
KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI
Hazırlıklarını tamamlayan Özel Harekat polisleri binaya girerek operasyon düzenlendi. Kısa sürede etkisiz hale getirilen Şahan B., kelepçelendikten sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park polisi tarafından gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen Şahan B., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Nefes kesen operasyon anları Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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