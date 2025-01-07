Karadeniz’de 6,6 büyüklüğünde deprem uyarısı! Uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Her an olabilir

Uzmanlar Karadeniz sahilleri için deprem uyarısında bulundu (AA)

"KARADENİZ FAYI SAHİLİ TEHDİT EDİYOR"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde önceki gün meydana gelip, kentin birçok yerinde hissedilen 3.2 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek, aktif olan Karadeniz fayının olası 6.6 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Bektaş, "Trabzon-Rize sahili iki deprem kuşağı arasında kalan yerleşim alanlarıdır. Güneyde Türkiye'nin en aktif fayı olan Kuzey Anadolu Fayı ve Kuzey Doğu Anadolu fayları var; güneyden sahili çeviriyor. Kuzeyden ise Karadeniz fayı, sahili tehdit ediyor. 3.2 büyüklüğündeki deprem, sahile paralel olduğu için Trabzon'u teğet geçmiştir" diye konuştu.

"6.6'DAN DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETME OLASILIĞI VAR"

Karadeniz sahilinin hem kuzeyden hem de güneyden deprem kuşaklarıyla çevrili olduğunu kaydeden Bektaş, "AFAD verilerine göre önümüzdeki 50 yıl içerisinde bu fayın üretebileceğin en büyük deprem büyüklüğü 6.6'dır. Yüzde 90 olasılıkla böyledir. Ancak yüzde 10 olasılıkla bu 6.6'dan daha büyük bir deprem üretme olasılığı var. Bu yüzden Doğu Karadeniz sahili hem kuzeyden hem güneyden 2 deprem kuşağı arasında kaldığından bu nedenle de yapı stokunun ona göre yapılması gerekir" dedi.