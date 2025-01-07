Eyüpsultan'daki cinayette yeni görüntü! Katil eşten yeni iddia: Sevgilim var dedi
Eyüpsultan'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Çelik’i öldüren Engin Çelik, cesedi otomobilin bagajında taşırken Sultangazi’de yakalandı. Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne çağrıldığını belirten şüpheli, adliye çıkışı otogara bıraktığı eşini tartışma sırasında başından vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Engin Çelik eşinin kendisine 'Benim sevgilim var senden boşanacağım' dediğini de iddia ederken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i öldürdükten sonra otomobilin bagajında taşıdığı sırada Sultangazi'de yakalanan Engin Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEDEN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA
Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği, eşinin kendisini "Boşanma dilekçesi verdim" diyerek Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne çağırdığını, çıkışta otogara bırakırken aralarında yaşanan tartışma sırasında kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Sultangazi'de dün polisin 'Dur' ihtarına uymayarak 35 AS 0254 plakalı otomobil ile kaçan sürücü, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada bagajda başından vurulmuş bir kadın cesedi bulundu ve otomobilin sürücüsü Engin Çelik gözaltına alındı. Yapılan incelemede Engin Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i otomobilin içindeki tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.
BOŞANMA DİLEKÇESİ VERİP EŞİNİ ADLİYEYE ÇAĞIRMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Engin Çelik'in poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde eşinin kendisini "Boşanma dilekçesi verdim. Senin de Gaziosmanpaşa Adliyesine gelmen gerekiyor" diyerek yanına çağırdığını anlattığı öğrenildi.
OTOGARA BIRAKIRKEN YAŞANAN TARTIŞMA CİNAYETLE BİTMİŞ: BENİM SEVGİLİM VAR
İfadesinde adliye çıkışında eşinin otogara gitmek istediğini anlatan Engin Çelik, "Ben seni bırakırım" diyerek otomobiline davet ettiği öğrenildi. Otogar yolunda Çelik'in eşini boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ancak sonuç almaması üzerine ikili arasındaki tartışmanın büyüdüğü belirlendi. Şüpheli Engin Çelik ifadesinde son olarak eşinin "Ben senden ayrılacağım. Benim sevgilim var" dediğini iddia ettiği, bu söz üzerine kendisini kaybederek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin olaydan sonra ne yapacağını bilmeden dolaşırken, polis ekipleriyle karşılaştığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Engin Çelik basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz sorusuna" cevap vermedi.
ADLİYEDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan şüpheli Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Engin Çelik'in elinde bir valiz ile önden çıktığı arkasından Ayşe Çelik'in onu takip ettiği görülüyor.
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