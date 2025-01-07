Eyüpsultan’daki cinayette yeni görüntü! Katil eşten yeni iddia: Sevgilim var dedi

Eyüpsultan'da eşini öldürüp otomobilin bagajına koyan şahıs yakalandı (DHA)

ADLİYEDEN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği, eşinin kendisini "Boşanma dilekçesi verdim" diyerek Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne çağırdığını, çıkışta otogara bırakırken aralarında yaşanan tartışma sırasında kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Sultangazi'de dün polisin 'Dur' ihtarına uymayarak 35 AS 0254 plakalı otomobil ile kaçan sürücü, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada bagajda başından vurulmuş bir kadın cesedi bulundu ve otomobilin sürücüsü Engin Çelik gözaltına alındı. Yapılan incelemede Engin Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i otomobilin içindeki tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

BOŞANMA DİLEKÇESİ VERİP EŞİNİ ADLİYEYE ÇAĞIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Engin Çelik'in poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde eşinin kendisini "Boşanma dilekçesi verdim. Senin de Gaziosmanpaşa Adliyesine gelmen gerekiyor" diyerek yanına çağırdığını anlattığı öğrenildi.