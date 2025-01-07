Artvin’de kızakla kayarken havalanarak böyle uçtu

Bölge halkından Kadir Özbek, karla kaplı yolda kızakla kaymayı denedi. Ancak hızını alamayan Özbek, yolun sonuna geldiğinde metrelerce havalanarak karla kaplı zemine düştü. O sırada yanında bulunan arkadaşları bu anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Özbek'in hem uçma anı hem de gülerek yerden kalkışı izleyenleri güldürdü.

Kadir Özbek'in bu ilginç ve eğlenceli anı, sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi topladı.