Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Kan donduran görüntüler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 14 ve 17 yaşlarında 2 kişinin sağır ve dilsiz bir çocuğa işkence yapma anları büyük tepki topladı. Caniler çocuğa işkence yaparken o anları cep telefonu ile kayda aldı.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:23 PAYLAŞ ABONE OL

Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul Esenyurt'taki Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü. Akran zorbalığı yapan şahıslar önce kablo ile çocuğu dövdü, daha sonra pense ile kulağını kesmeye çalıştı.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA) Dakikalarca süren var işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun abisine gönderdi.