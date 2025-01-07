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Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Kan donduran görüntüler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 14 ve 17 yaşlarında 2 kişinin sağır ve dilsiz bir çocuğa işkence yapma anları büyük tepki topladı. Caniler çocuğa işkence yaparken o anları cep telefonu ile kayda aldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:23
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Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Kan donduran görüntüler

Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul Esenyurt'taki Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü. Akran zorbalığı yapan şahıslar önce kablo ile çocuğu dövdü, daha sonra pense ile kulağını kesmeye çalıştı.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA) Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA)

Dakikalarca süren var işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun abisine gönderdi.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA) Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA)

O GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar "şikayet ederken sana da böyle yaparız" diye mesaj gönderdi.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA) Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA)

Abi duruma sinirlenip durumu sosyal medyada paylaştı. Yayınlanan görüntüler infiale yol açtı. Görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA) Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA)

Videoyu ihbar olarak değerlendiren Esenyurt Asayiş Ekipleri kısa bir sürede olaya karışan şahısları gözaltına aldı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA) Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA)

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA) Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA)

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA) Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (İHA)

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