Aydın’da ortalık savaş alanına döndü! Araca çarpıp kaçtı

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki 09 AOZ 821 plakalı otomobile, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir başka otomobil arkadan çarptı.