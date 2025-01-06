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Malatya'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Yaralılar var

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 23:48
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Malatya’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Yaralılar var

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da meydana gelen kazada refüje çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Hekimhan ilçesi Karadere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. idaresindeki 32 AAH 563 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan T.D. ve S.C.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Yaralılar var Malatya’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Yaralılar var Malatya’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Yaralılar var
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