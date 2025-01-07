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Yüksekova'da aç kalan kurtlar mahalleye indi: "Herkes dikkat etsin..."

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 06:29
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Yüksekova’da aç kalan kurtlar mahalleye indi: Herkes dikkat etsin...

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağların karla kaplanmasıyla yiyecek bulamayan kurt ilçe merkezine indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAKKARİ'DE AÇ KALAN KURT MAHALLEYE İNDİ!

Dağların karla kaplanmasıyla yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Yüksekova ilçesinde de bir kurdun ilçe merkezine indiği görüldü.

Aç kalan kurt mahalleye indi (İHA)Aç kalan kurt mahalleye indi (İHA)

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, aç kalan bir kurdun dışarda gezdiğini ve o anları kayıt altına aldıklarını belirttiler.

Aç kalan kurt mahalleye indi (İHA)Aç kalan kurt mahalleye indi (İHA)

Kurdu gören vatandaşlar, "Her sene olduğu gibi kış ayıyla beraber ilçe merkezine yabani hayvanlar inmeye başladı. Bugün akşam saatlerinde bizim mahallede aç bir kurt gezdiğini fark ettik ve o anları da kayıt altına aldık. Herkes akşam saatlerinde dikkat etsin çünkü bunlar aç, ne yapacakları belli değil. Herkes kapısının önüne bir yemek kabı bıraksa tamamdır. Çünkü onlar kardan dolayı dağlarda bir şey bulamıyorlar, ondan merkeze iniyorlar" ifadelerini kullandılar.

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