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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli cezaevine gönderildi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 15:08
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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli cezaevine gönderildi

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.T.D. (24), Y.A. (22), H.H.K. (20), S.V. (22), İ.İ. (23) ve S.B. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli cezaevine gönderildi Aksaray’da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli cezaevine gönderildi Aksaray’da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli cezaevine gönderildi
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