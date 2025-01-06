06 Ocak 2025, Pazartesi
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Van'da eğitime kar engeli! 1 gün ara verildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 01:33
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Van’da eğitime kar engeli! 1 gün ara verildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

DON VE BUZLANMA NEDENİYLE EĞİTİME ARA

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.

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Van’da eğitime kar engeli! 1 gün ara verildi Van’da eğitime kar engeli! 1 gün ara verildi Van’da eğitime kar engeli! 1 gün ara verildi
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