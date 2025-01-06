Kocaeli’de alkollü sürücü kazaya neden oldu! 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.T'nin kullandığı 34 VM 8680 plakalı otomobil Çenedağ Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden S.Y. idaresindeki 41 F 7156 plakalı otomobil ve E.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı.

ARACIN MOTORU SAVRULDU!

Çarpışmanın etkisiyle M.T'nin kullandığı aracın motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçlardaki 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kontrollerde M.T'nin alkollü olduğunu tespit etti.