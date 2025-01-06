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Şırnak'ta araç şarampole devrildi! Yaralılar var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 23:22
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Şırnak’ta araç şarampole devrildi! Yaralılar var

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Şenoba beldesi Besta mevkisinde Yusuf E'nin (25) kullandığı 34 COG 429 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Yusuf E. ile Selman E. ağır yaralandı. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Şırnak’ta araç şarampole devrildi! Yaralılar var Şırnak’ta araç şarampole devrildi! Yaralılar var Şırnak’ta araç şarampole devrildi! Yaralılar var
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