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Bursa'da fabrikada korkunç olay! Elini makineye kaptırdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 23:20
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Bursa’da fabrikada korkunç olay! Elini makineye kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında yaşanm kaza dehşete düşürdü. Çalışan işçi kolunu makineye kaptırınca yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Çalıştığı sırada sağ kolunu makineye kaptıran Rahmi S. (57) elinden ve kolundan yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rahmi S., yapılan ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

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Bursa’da fabrikada korkunç olay! Elini makineye kaptırdı Bursa’da fabrikada korkunç olay! Elini makineye kaptırdı Bursa’da fabrikada korkunç olay! Elini makineye kaptırdı
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