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Bursa'da traktör faciası! Altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 23:30
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Bursa’da traktör faciası! Altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kılık (81) idaresindeki traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bursa’da traktör faciası! Altında kalan sürücü feci şekilde can verdi Bursa’da traktör faciası! Altında kalan sürücü feci şekilde can verdi Bursa’da traktör faciası! Altında kalan sürücü feci şekilde can verdi
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