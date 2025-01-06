Kocaeli'de tartışmada kan aktı! Kasaplar odası başkanı bıçaklandı
Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi ile kimliği henüz belirlenemeyen şahıs tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Şalgam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanması sonucu yaralandı.
Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı sahibi Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada bacağından bıçaklanan Şalgam yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Olayı gören esnafların aracıyla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Şalgam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.