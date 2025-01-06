Kırşehir’de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.



Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.