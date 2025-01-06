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Kırşehir'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 10:02 Güncelleme: 06.01.2025 10:10
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Kırşehir’de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de bir işçi servisi ile 2 otomobil kazaya karıştı. Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı.

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ


Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.

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Kırşehir’de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var Kırşehir’de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var Kırşehir’de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
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