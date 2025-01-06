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Mersin'de ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 09:50 Güncelleme: 06.01.2025 10:05
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Mersin’de ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde evdeki tüpün patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi 225. Cadde'deki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ö.'nün yaşadığı evde ısınmak için kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

EV YANGININDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede A.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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