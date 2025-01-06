06 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de elektrik trafosundaki yangın paniğe sebep oldu

Eskişehir’de elektrik trafosundaki yangın paniğe sebep oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 10:39
ABONE OL
Eskişehir’de elektrik trafosundaki yangın paniğe sebep oldu

Eskişehir’de bir elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Trafodan yükselen dumanlar, çevrede paniğe sebep oldu.

Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevrede yaşayanlar, trafodan duman yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, büyümeden söndürüldü.

ELEKTRİK TRAFOSUNDAKİ YANGIN PANİĞE SEBEP OLDU

Yangının söndürülmesiyle çevrede oluşan panik de son buldu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör