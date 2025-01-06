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Kayseri’de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 20:47
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Kayseri’de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (37) yakalandı.

Kayseri’de 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı (İHA)Kayseri’de 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı (İHA)

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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Kayseri’de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Kayseri’de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Kayseri’de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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