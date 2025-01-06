07 Ocak 2025, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da köprü dehşet! Hafriyat kamyonu geçtiği esnada çöktü

Hatay'da köprü dehşet! Hafriyat kamyonu geçtiği esnada çöktü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 23:00
ABONE OL
Hatay’da köprü dehşet! Hafriyat kamyonu geçtiği esnada çöktü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir köprü hafriyat kamyonunun geçişi sırasında çöktü. Panik anların yaşandığı kazada Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu, geçişi sırasında köprünün çökmesiyle dereye düştü.

Olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. 01 B 6557 plakalı hafriyat kamyonunun geçişi esnasında köprü çöktü. Köprünün çökmesiyle hafriyat kamyonu dereye düştü.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Sürücü yaralanırken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hatay’da köprü dehşet! Hafriyat kamyonu geçtiği esnada çöktü Hatay’da köprü dehşet! Hafriyat kamyonu geçtiği esnada çöktü Hatay’da köprü dehşet! Hafriyat kamyonu geçtiği esnada çöktü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör