Hatay’da köprü dehşet! Hafriyat kamyonu geçtiği esnada çöktü

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu, geçişi sırasında köprünün çökmesiyle dereye düştü.

Olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. 01 B 6557 plakalı hafriyat kamyonunun geçişi esnasında köprü çöktü. Köprünün çökmesiyle hafriyat kamyonu dereye düştü.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Sürücü yaralanırken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.