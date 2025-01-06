İstanbul'da polisin durdurduğu aracın bagajından kadın cesedi çıktı
İstanbul Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı.
İstanbul'da kan donduran bir kadın cinayeti gerçekleşti.
"DUR" İHTARINA UYMADI KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.
BAĞAJDAN CESET ÇIKTI
Aracın bagajından ceset çıktı. Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi.
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