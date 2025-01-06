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İstanbul'da polisin durdurduğu aracın bagajından kadın cesedi çıktı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 17:12 Güncelleme: 06.01.2025 17:50
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İstanbul’da polisin durdurduğu aracın bagajından kadın cesedi çıktı

İstanbul Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı.

POLİSİN DURDUĞU ARAÇTAN KADIN CESEDİ ÇIKTI

İstanbul'da kan donduran bir kadın cinayeti gerçekleşti.

İstanbul'da dehşet: Eşini öldürdü, cesetten kurtulmak isterken yakalandı (DHA) İstanbul'da dehşet: Eşini öldürdü, cesetten kurtulmak isterken yakalandı (DHA)

"DUR" İHTARINA UYMADI KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul'da dehşet: Eşini öldürdü, cesetten kurtulmak isterken yakalandı (DHA)İstanbul'da dehşet: Eşini öldürdü, cesetten kurtulmak isterken yakalandı (DHA)

BAĞAJDAN CESET ÇIKTI

Aracın bagajından ceset çıktı. Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi.

İstanbul'da dehşet: Eşini öldürdü, cesetten kurtulmak isterken yakalandı (DHA)İstanbul'da dehşet: Eşini öldürdü, cesetten kurtulmak isterken yakalandı (DHA)

GÖZALTINDA!

Şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul’da polisin durdurduğu aracın bagajından kadın cesedi çıktı İstanbul’da polisin durdurduğu aracın bagajından kadın cesedi çıktı İstanbul’da polisin durdurduğu aracın bagajından kadın cesedi çıktı
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