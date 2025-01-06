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Gaziantep'te büfedeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 23:07
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Gaziantep’te büfedeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep’te büfede çıkan tartışmada silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Esentepe Mahallesi Titizler Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi.

İddiaya göre, Bekir Karadağ (65) büfede tartıştığı kimliği belirsiz şahıs tarafından silahla vuruldu. Karadağ yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karadağ'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Gaziantep’te büfedeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü Gaziantep’te büfedeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü Gaziantep’te büfedeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

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