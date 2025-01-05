05 Ocak 2025, Pazar
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli hastanelik oldu! İşte ilk açıklama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 17:48
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli hastanelik oldu! İşte ilk açıklama

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklette spor yaptığı esnada dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Çiçekli'nin köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Çiçekli'nin son durumuna ilişkin açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü 'Şuan için ameliyatta kendisi. Kısa sürece taburcu olup sağlığına kavuşmasını bekliyoruz' dedi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, spor yaparken düşerek yaralandı ve hastanelik oldu.

Çiçekli, öğle saatlerinde merkeze bağlı Dere köyü Fisandun Barajı yolunda, bisiklet ile yokuş aşağı indiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Omuzundan yaralanan Vali Çiçekli, korumasının yardımıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Bisikletten düşen Vali Mehmet Fatih Çiçekli’nin köprücük kemiği kırıldı | İHABisikletten düşen Vali Mehmet Fatih Çiçekli’nin köprücük kemiği kırıldı | İHA

AMELİYATA ALINDI

İlk müdahalesi acil serviste yapılan Çiçekli'nin köprücük kemiğinde kırık olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Vali Çiçekli'nin sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Mehmet Serken Yurdakul, Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sporu yaparken düşmesi sonucu bir kaza meydana geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Sayın Valimizin genel durumu iyi. Acil serviste ilk tetkiklerini yaptık. Köprücük kemiğinde kırık tespit etti. İlgili arkadaşlarımızla yaptığımı inceleme sonucunda lokal anestezi ile operasyona alınmasına karar verdik. Şuan için ameliyatta kendisi. Kısa sürece taburcu olup sağlığına kavuşmasını bekliyoruz.

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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli hastanelik oldu! İşte ilk açıklama Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli hastanelik oldu! İşte ilk açıklama Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli hastanelik oldu! İşte ilk açıklama
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