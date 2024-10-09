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Kocaeli'de restoranda yangın paniği!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 01:32
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Kocaeli’de restoranda yangın paniği!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde restoranda yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi.

Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi'ndeki bir restoranın mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, restoranın diğer kısımlarına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi.

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