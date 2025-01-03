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Türkiye semalarında ilginç görüntü! Gören telefona sarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 00:56 Güncelleme: 03.01.2025 00:57
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Türkiye semalarında ilginç görüntü! Gören telefona sarıldı

Erzincan semalarında bugün 23.00 sıralarında görülen uydu şeklindeki görüntüler vatandaşı heyecanlandırdı. Vatandaşlar peş peşe giden cisimleri görünce o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Kant merkezi ve Kemaliye ilçesinde gece yarsına doğru beliren uydu şeklinde ışıklar gökyüzünü aydınlatırken, görenleri heyecanlandırdı.

Vatandaşlar peş peşe giden bu cisimleri cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

Kemaliye'de bu görüntüleri çeken Selçuk Örnekçi, ışık hüzmesinin Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği uydular olduğunu iddia etti.

Ancak görüntü ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

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Türkiye semalarında ilginç görüntü! Gören telefona sarıldı Türkiye semalarında ilginç görüntü! Gören telefona sarıldı Türkiye semalarında ilginç görüntü! Gören telefona sarıldı

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