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Bin yangınından acı haber! Minik bebek feci şekilde can verdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 22:03
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Bin yangınından acı haber! Minik bebek feci şekilde can verdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Alevler söndürüldü ancak 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Fırat Mahallesi 488. Sokak'taki bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

8 AYLIK BEBEK YANGINDA ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kimliği henüz öğrenilemeyen 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

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Bin yangınından acı haber! Minik bebek feci şekilde can verdi Bin yangınından acı haber! Minik bebek feci şekilde can verdi Bin yangınından acı haber! Minik bebek feci şekilde can verdi
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