Bin yangınından acı haber! Minik bebek feci şekilde can verdi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Fırat Mahallesi 488. Sokak'taki bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

8 AYLIK BEBEK YANGINDA ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kimliği henüz öğrenilemeyen 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.