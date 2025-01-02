Bin yangınından acı haber! Minik bebek feci şekilde can verdi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Alevler söndürüldü ancak 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi 488. Sokak'taki bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
8 AYLIK BEBEK YANGINDA ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kimliği henüz öğrenilemeyen 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.