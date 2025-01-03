Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre Sarıalan mevkisinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8,6 olarak ölçüldü. Dondurucu soğuklar nedeniyle çam ormanları bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, dondu. 4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Soğuk havaya rağmen tabiat parkına gelen az sayıda tatilci, buz tutan gölle birlikte oluşan manzarada bol bol fotoğraf çekti.

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