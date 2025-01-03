03 Ocak 2025, Cuma
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Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 14:09
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Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu

Bolu'da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havanın ardından Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, buz tuttu.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre Sarıalan mevkisinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8,6 olarak ölçüldü. Dondurucu soğuklar nedeniyle çam ormanları bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, dondu. 4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Soğuk havaya rağmen tabiat parkına gelen az sayıda tatilci, buz tutan gölle birlikte oluşan manzarada bol bol fotoğraf çekti.

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Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu
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