Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tutuklandı
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Sosyal medyada 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen isimli kişi Yargıtay tarafından onanan 3 yıl 6 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından da onanan 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen (28), gözaltına alınıp, tutuklandı.
Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.