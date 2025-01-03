Avcılar’da restoranda silahlı kavga kameralara yansıdı

Olay, 1 Ocak'ta Denizköşkler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmalı olan restoranın ortaklarından biri mekanı bastı.

Şüpheli, çocuklu müşterilere aldırış etmeden yanında getirdiği silahı ateşledi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olaya karışan şahısları kameralardan ve mağdurların ifadelerinden tespit etti. Yakalan 7 şüpheliden N.E. ve Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı ise güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların tartışmaları ve silah sesi yer aldı.