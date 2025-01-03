03 Ocak 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da restoranda silahlı kavga kameralara yansıdı

Avcılar'da restoranda silahlı kavga kameralara yansıdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 09:32 Güncelleme: 03.01.2025 09:33
ABONE OL
Avcılar’da restoranda silahlı kavga kameralara yansıdı

İstanbul Avcılar'da bir restoranda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga anı kameralara yansıdı.

Olay, 1 Ocak'ta Denizköşkler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmalı olan restoranın ortaklarından biri mekanı bastı.

AVCILAR'DA RESTORANDA SİLAHLI KAVGA

Şüpheli, çocuklu müşterilere aldırış etmeden yanında getirdiği silahı ateşledi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olaya karışan şahısları kameralardan ve mağdurların ifadelerinden tespit etti. Yakalan 7 şüpheliden N.E. ve Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı ise güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların tartışmaları ve silah sesi yer aldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör