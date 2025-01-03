03 Ocak 2025, Cuma
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Muğla'da kaybolan alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu bulundu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 09:23 Güncelleme: 03.01.2025 12:03
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Muğla’da kaybolan alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu bulundu

Muğla'nın Turgut Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki alzheimer hastası Şadiye Özkan ve torunları Birgül (3) ile Deniz (7) akşamüstü saatlerinden bu yana kayıp. Aile ve mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Alzheimer hastası yaşlı kadın ve 2 torunu, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, torunları Deniz (3) ve Birgül (7) ile birlikte evden ayrılan alzheimer hastası Şadiye Özkan'dan (77) yakınları bir daha haber alamadı. Kayıp olan babaanne ve torunlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kayıp olan babaanne ve torunlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı (DHA)Kayıp olan babaanne ve torunlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı (DHA)

Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, saat 17.00 sıralarında annesi alzheimer hastası Şadiye Özkan'ın çocukları ile birlikte evde olmaması nedeniyle çevrede arama yaptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi (DHA)İhbar üzerine bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi (DHA)

Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verip, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Muğla’da kaybolan alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu bulundu

Babaanne ile torunlarının son olarak ormanlık alanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron görevlileri de destek veriyor.

KAYIPLAR BULUNDU DURUMLARI İYİ

Babaanne ve torunları ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Muğla’da kaybolan alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu bulundu Muğla’da kaybolan alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu bulundu Muğla’da kaybolan alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu bulundu
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