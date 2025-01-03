Muğla'da kaybolan alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu bulundu
Muğla'nın Turgut Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki alzheimer hastası Şadiye Özkan ve torunları Birgül (3) ile Deniz (7) akşamüstü saatlerinden bu yana kayıp. Aile ve mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Alzheimer hastası yaşlı kadın ve 2 torunu, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.
Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, saat 17.00 sıralarında annesi alzheimer hastası Şadiye Özkan'ın çocukları ile birlikte evde olmaması nedeniyle çevrede arama yaptı.
Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verip, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Babaanne ile torunlarının son olarak ormanlık alanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron görevlileri de destek veriyor.
KAYIPLAR BULUNDU DURUMLARI İYİ
Babaanne ve torunları ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
112 Acil Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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