Muğla’da kaybolan alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu bulundu

Babaanne ile torunlarının son olarak ormanlık alanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron görevlileri de destek veriyor.

KAYIPLAR BULUNDU DURUMLARI İYİ

Babaanne ve torunları ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.



112 Acil Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.