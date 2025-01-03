Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! "İşte eser meydanda"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2. depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sağlam ve güvenli konutlar inşa ediyor. TOKİ tarafından ilçede yapımı tamamlanan 3 bin 621 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Evine taşınan Tahsin Öztunç, "Devlet kutsaldır. Devlet zırhtır. Gerçekten burada devlet tecrübesi var. Devlet, herkese şefkatli kollarından uzattı ve uzatıyor" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, çalışmaları "İşte eser meydanda..." notuyla paylaştı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkımların yaşandığı kentte yeniden ihya ve inşa çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Kahramanmaraş'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 bine yakın konut ve iş yeri teslim edildi.