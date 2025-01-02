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Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu! 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 10:06
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Kırıkkale’de tarihi eser operasyonu! 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde B.Ç'nin (19 ) üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 sikke ve 5 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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