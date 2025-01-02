Cezaevinden çıkar çıkmaz husumetlisini öldürdü

Öldürülen Fırat Ş.



"CEZAEVİNDEN ÇIKTI, CİNAYET İŞLEDİ"



Ağabeyinin ölümüyle ilgi olayda Fırat Ş. (22) polise ifade verdi. Bu olayla ilgili Emrah K. (27), Fırat Ş.'ye husumet güttü. 2023 yılında 'Kasten yaralama' suçundan cezaevine giren Emrah K., tahliye oldu. Arkadaşı Adnan A. (24) ile buluşan Emrah K., Fırat Ş.'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışma sırasında Emrah K., Fırat Ş.'yi sırtından vurarak öldürdü.



"CİNAYET EKİPLERİNDEN KAÇAMADILAR"



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah K. ve Adnan A.'yı yakalamak için kentte çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ile KGYS görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin Sarıçam ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonda Emrah K. ve Adnan A. yakalandı.



Emniyete götürülen Adnan A.'nın ifadesinde, "Emrah silahını bana verip, Fırat'ı vurmamı istedi ancak yapmadım. Sonra silahı geri alıp, Fırat'ı öldürdü. Benim olayla bir ilgim yok" dediği öne sürüldü. Emrah K. ise, Fırat Ş.'yi arkadaşı Adnan A.'nın öldürdüğünü öne sürdü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah K. ve Adnan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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