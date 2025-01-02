Cezaevinden çıkar çıkmaz husumetlisini öldürdü
Adana'da, bir kişi ağabeyinin öldürüldüğü olayla ilgili ifade veren şahsı cezaevinden çıkar çıkmaz sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan zanlı ve ona yardım ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.
Adana'da bir kişi ağabeyinin öldürüldüğü olayda ifade veren kişiyi cezaevinden çıktığı gün sırtından vurarak öldürdü. Yakalanan şüpheli ve ona yardım ettiği öne sürülen şahıs tutuklandı.
Olay, 27 Aralık 2024'de saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 Haziran 2022 yılında ev kurşunlaması yüzünden yaşanan tartışmada taraflardan Muhammet S. (23) ve Kadir T. (25) barıştırmak için buluştu. Barış buluşmasında çıkan tartışmada Kadir T., tabancasıyla Muhammet S.'yi öldürmüştü. Bu olaydan sonra 2 Eylül 2023'te Muhammet S.'nin ağabeyi, Yasin S.nin ölümünden sorumlu tuttuğu Aşkın Kaya'yı tabancayla başından vurarak öldürdü.
"CEZAEVİNDEN ÇIKTI, CİNAYET İŞLEDİ"
Ağabeyinin ölümüyle ilgi olayda Fırat Ş. (22) polise ifade verdi. Bu olayla ilgili Emrah K. (27), Fırat Ş.'ye husumet güttü. 2023 yılında 'Kasten yaralama' suçundan cezaevine giren Emrah K., tahliye oldu. Arkadaşı Adnan A. (24) ile buluşan Emrah K., Fırat Ş.'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışma sırasında Emrah K., Fırat Ş.'yi sırtından vurarak öldürdü.
"CİNAYET EKİPLERİNDEN KAÇAMADILAR"
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah K. ve Adnan A.'yı yakalamak için kentte çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ile KGYS görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin Sarıçam ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonda Emrah K. ve Adnan A. yakalandı.
Emniyete götürülen Adnan A.'nın ifadesinde, "Emrah silahını bana verip, Fırat'ı vurmamı istedi ancak yapmadım. Sonra silahı geri alıp, Fırat'ı öldürdü. Benim olayla bir ilgim yok" dediği öne sürüldü. Emrah K. ise, Fırat Ş.'yi arkadaşı Adnan A.'nın öldürdüğünü öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah K. ve Adnan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?
- 2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı
- Türk kahvesi neden topaklanır? Bol köpüklü ve pürüzsüz Türk kahvesi yapmanın sırları
- Tarım Kredi 2025 FIRSAT KATALOĞU 2-6 OCAK | Fiyatlar düştü: TK Ayçiçek yağı 288,50 TL, Süzme peynir 63,90 TL...
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşçiye 22.104 TL'lik maaş bu ay mı verilecek?
- 4800-4600-4500-3600 prim gününe emeklilikte fırsatlar değişti! Tazminat şartında A’dan Z’ye tablo: 25 yıla…
- Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...
- Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe gecesi ne kandili? 2025 Diyanet dini günler takvimi...
- Kolay kilo verme yöntemleri: Uzmanlardan altın değerinde 10 tavsiye
- REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER! Hacet namazı nasıl kılınır: Regaip Kandili namazı evde kılınır mı?
- REGAİP KANDİLİ MESAJLARI | Güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri!
- Optik İllüzyon Testi: Sadece dahilerin %2’si gizli geyiği 10 saniyede bulabildi!