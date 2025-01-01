Yılbaşı gecesi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Salihli'nin Kemer Mahallesi Narlı mevkiindeki yol kenarındaki 1. derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kazı yapıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada kepçe ile kaçak tarihi eser kazısı yapan 4 kişinin Balıkesir'den geldiğini belirlendi. Suçüstü yakalanan şüpheliler Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29), gözaltına alındı. El konulan kepçe yediemin otoparkına çekildi. Öte yandan şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 3 cep telefonu da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.