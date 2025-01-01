01 Ocak 2025, Çarşamba
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Kars'ta minibüsler birbirine girdi! Yaralılar var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 17:35
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Kars’ta minibüsler birbirine girdi! Yaralılar var

Kars'ta iki minibüs çarpışması sonucu yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Kars'ta iki minibüs çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kars-Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

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Kars’ta minibüsler birbirine girdi! Yaralılar var Kars’ta minibüsler birbirine girdi! Yaralılar var Kars’ta minibüsler birbirine girdi! Yaralılar var
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