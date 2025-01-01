Kars'ta minibüsler birbirine girdi! Yaralılar var
Kars'ta iki minibüs çarpışması sonucu yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Kars'ta iki minibüs çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YARALILAR VAR
Kars-Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.
Kazada yaralıların olduğu bildirildi.