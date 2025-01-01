Çekmeköy‘de mağaza yangını! Hasar oluştu
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Çekmeköy’de mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Çekmeköy'de mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde mobilya ürünleri satılan 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HASAR OLUŞTU
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir görevli, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mağazada hasar oluştu.