01 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri Çekmeköy‘de mağaza yangını! Hasar oluştu

Çekmeköy‘de mağaza yangını! Hasar oluştu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 17:52 Güncelleme: 01.01.2025 17:55
ABONE OL
Çekmeköy‘de mağaza yangını! Hasar oluştu

Çekmeköy’de mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Çekmeköy'de mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde mobilya ürünleri satılan 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir görevli, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mağazada hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çekmeköy‘de mağaza yangını! Hasar oluştu Çekmeköy‘de mağaza yangını! Hasar oluştu Çekmeköy‘de mağaza yangını! Hasar oluştu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör