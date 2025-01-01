01 Ocak 2025, Çarşamba
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İlçe girişinde dehşet veren olay! Polis alarma geçti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 18:01
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İlçe girişinde dehşet veren olay! Polis alarma geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinin girişinde yerde hareketsiz yatan şahsı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 56 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki şahıs, başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Bir şahıs başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANINDA TABANCA BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Y.'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında tabanca bulunan şahsın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İlçe girişinde dehşet veren olay! Polis alarma geçti İlçe girişinde dehşet veren olay! Polis alarma geçti İlçe girişinde dehşet veren olay! Polis alarma geçti
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