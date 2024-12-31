Yolcu otobüsünün motorundan çıkanlar şoke etti! Polisin dikkatiyle yakalandı
Adana'da polis, bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün motor bölümünde, vidayla kapatıldığı tespit edilen alanda, piyasa değeri 4 milyon 280 bin TL olan 188 kaçak cep telefonu bulundu. Şoför M.Ç. polise verdi��i ifadede telefonları tanımadığı bir kişiden emanet aldığını ve Antalya'daki birine teslim etmeyi planladığını söylemesinin ardından tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı.
MOTOR KISMI VİDA İLE KAPATILDI
Kentin girişinde önlem alan polis, Şırnak'tan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otobüsün motorunun bulunduğu bölümün kapağının vidayla kapatıldığını tespit etti.
188 GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON BULUNDU
Vidaları sökülerek açılan bölümdeki poşetlerin içinde piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
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