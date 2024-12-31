Yolcu otobüsünün motorundan çıkanlar şoke etti! Polisin dikkatiyle yakalandı

ʺAdana'da polis, yolcu otobüsünde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi (DHA)

MOTOR KISMI VİDA İLE KAPATILDI

Kentin girişinde önlem alan polis, Şırnak'tan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otobüsün motorunun bulunduğu bölümün kapağının vidayla kapatıldığını tespit etti.