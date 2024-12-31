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Yolcu otobüsünün motorundan çıkanlar şoke etti! Polisin dikkatiyle yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 10:51 Güncelleme: 31.12.2024 11:03
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Yolcu otobüsünün motorundan çıkanlar şoke etti! Polisin dikkatiyle yakalandı

Adana'da polis, bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün motor bölümünde, vidayla kapatıldığı tespit edilen alanda, piyasa değeri 4 milyon 280 bin TL olan 188 kaçak cep telefonu bulundu. Şoför M.Ç. polise verdi��i ifadede telefonları tanımadığı bir kişiden emanet aldığını ve Antalya'daki birine teslim etmeyi planladığını söylemesinin ardından tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı.

ʺAdana'da polis, yolcu otobüsünde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi (DHA)ʺAdana'da polis, yolcu otobüsünde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi (DHA)

MOTOR KISMI VİDA İLE KAPATILDI

Kentin girişinde önlem alan polis, Şırnak'tan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otobüsün motorunun bulunduğu bölümün kapağının vidayla kapatıldığını tespit etti.

Motor bölümünde vidayla kapatılmış alanda 188 kaçak cep telefonu bulundu (DHA)Motor bölümünde vidayla kapatılmış alanda 188 kaçak cep telefonu bulundu (DHA)

188 GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON BULUNDU

Vidaları sökülerek açılan bölümdeki poşetlerin içinde piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olay sonrası otobüsün şoförü tutuklandı (DHA)Olay sonrası otobüsün şoförü tutuklandı (DHA)

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şoför M.Ç., ifadesinde, "Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya'daki bir kişiye bırakacaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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