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Dev turna balığı görenleri hayretler içinde bıraktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 10:38
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Dev turna balığı görenleri hayretler içinde bıraktı

Siirt'te Botan Çayı'nda balıkçıların ağlarına takılan 1 metre 50 santim uzunluğunda ve 45 kilo ağırladığındaki turna balığı Batman'da tezgahta sergilendi.

15 yıldır Batman'da balık satışı yapan Murat Basut, turna balığının Siirt'te Botan Çayı'nda yakalanıp getirildiğini söyledi.

Dev turna balığı görenleri hayretler içinde bıraktı (İHA)Dev turna balığı görenleri hayretler içinde bıraktı (İHA)

Balığın 45 ila 50 kilo ağırlığında, 1 metre 50 santim uzunluğunda olduğunu belirten Basut, "Bu tür balıklar 150-200 kilo ağırlığında olabiliyor ve kilosunu şu an 400 liradan tezgahta satıyoruz. Balık tüketimini özellikle kış aylarında doktorlar tavsiye ediyor. Çünkü balık eti insan sağlığı için çok iyi" dedi.

Dev balık 45-50 kilo ağırlında ve 1.5 metre boyunda (İHA)Dev balık 45-50 kilo ağırlında ve 1.5 metre boyunda (İHA)

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Dev turna balığı görenleri hayretler içinde bıraktı Dev turna balığı görenleri hayretler içinde bıraktı Dev turna balığı görenleri hayretler içinde bıraktı
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