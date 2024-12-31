İstanbul’un barajları doluyor! Yüzde 40’a çıktı

Son 10 yılın doluluk oranları listelendi (AA)

"SU KAYNAKLARIMIZI KORUMAK TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, barajların su seviyesinin artmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Akgül, "İstanbul'da baraj doluluk oranının yüzde 40'a ulaşması bir rahatlama sağlasa da su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması için bireysel ve toplumsal adımlar atılması hayati önem taşımaktadır." dedi.

Su tasarrufunun bireysel alışkanlıklarla başlayacağını ve toplumsal farkındalıkla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Akgül, "Su kaynaklarımızı korumak, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Günlük yaşamda alacağımız küçük önlemler ve toplumsal düzeyde uygulanacak politikalar, bu krizi aşmamızda büyük rol oynayacaktır." dedi.

Bireysel önlemler arasında diş fırçalarken ve bulaşık yıkarken musluğu kapatmak, kısa süreli duşlar almak tasarruflu cihazlar kullanmak gibi alışkanlıkların su tüketimini ciddi oranda azaltacağını belirten Akgül, sebze ve meyve yıkama suyunun çiçek sulamada kullanılması, su kaçaklarının hızlıca tamir edilmesi ve yağmur suyu toplama sistemlerinin evlere entegre edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.