Yılbaşı pastasında altın heyecanı: Sosyal medya fenomeni dedektörle pastaneye geldi

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bir pastane, yılbaşı için ilginç bir kampanyaya imza attı. Pastane sahibi Celal Koç, hazırladıkları yılbaşı pastalarının içine toplamda 40 çeyrek altın yerleştirdiklerini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan bu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve hem mahalle sakinlerinin hem de internet kullanıcılarının dikkatini çekti.

Ancak kampanya beklenmedik bir olayla gündeme geldi. "Tokatçı Berber" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Bayraktar, elindeki metal dedektörle pastanedeki altınları bulmak için harekete geçti. Pastaneye gelen Bayraktar, vitrinde sergilenen pastaların çevresinde dedektörle dolaşmaya başladı. Durumu fark eden pastane çalışanları, Bayraktar'ı hızla dışarı çıkardı. Bu sıra dışı anlar, pastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Pastane sahibi Celal Koç, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, "Yıllardır hizmet verdiğimiz müşterilerimize yeni yıl için bir jest yapmak istedik. Altınlı pastalarımız büyük ilgi gördü. Ancak böyle ilginç bir olayla karşılaşmayı beklemiyorduk," dedi.

Sosyal medyada hızla yayılan olay, kullanıcılar arasında hem gülümseten hem de şaşırtan yorumlara neden oldu. Bayraktar'ın pastaneye dedektörle gitmesi, kampanyanın daha da popüler hale gelmesini sağladı.